Serie A : le Genoa s'impose face à Cagliari dans un duel pour le maintien

Duel pour le maintien en Serie A ce dimanche en fin d'après-midi entre le Genoa (19e) et Cagliari (17e) au Stade Luigi Ferraris de Gênes. Après la troisième victoire consécutive de la Salernitana (18e), qui compte également un match en moins, les deux formations se devaient de réagir. Le Genoa restait sur 3 défaites consécutives et la victoire de Cagliari face à Sassuolo la semaine dernière mettait fin à une série de cinq revers d'affilée pour les Sardes.

Après une première période équilibrée et plutôt pauvre en occasion, les deux équipes revenaient des vestiaires avec les mêmes intentions. Malgré deux occasions franches signées Joao Pedro et Razvan Marin, Cagliari ne parvenait pas à prendre l'avantage et était puni dans les derniers instants par un but du milieu croate Milan Badelj, qui envoyait une belle frappe aux abords de la surface (89e). Cette victoire permet donc aux coéquipiers de Salvatore Sirigu de revenir à trois points de leurs adversaires du jour et à égalité de points avec la Salernitana.