Arsenal : Arteta fait monter la pression avant le choc contre Tottenham

Dimanche, Arsenal reçoit Tottenham dans le cadre de la 6e journée de Premier League. Un North London Derby qui s’annonce alléchant et électrique entre deux équipes convaincantes en ce début de saison. Si les Gunners ont montré qu’ils étaient prêts en humiliant le PSV en Ligue des Champions (4-0), en milieu de semaine, le choc face aux Spurs est un rendez-vous à ne pas manquer pour Mikel Arteta. Selon lui, il n’y a rien de mieux que de battre leur voisin londonien.

«Parce que vous savez ce que cela signifie pour les gens d’avoir cette possibilité dans votre travail, de rendre quelqu’un heureux. C’est un énorme sentiment d’épanouissement et de responsabilité que nous ressentons. C’est spécial. C’est une rivalité dans la ville, c’est spécial entre les communautés aussi et j’aime beaucoup ça. C’est intense. Je pense que (gagner le derby) construit quelque chose d’encore plus grand avec vos supporters. C’est un match qui figure dans le calendrier et que vous regardez toujours en vous vous demandant : 'quand jouons-nous ce match», raconte l’entraîneur espagnol qui espère prendre les 3 points face à Ange Postecoglou, étonnant avec les siens cette saison, à l’image de James Maddison nommé joueur du mois d’août.