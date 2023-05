PSG : Gianluigi Donnarumma monte au créneau pour Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Présent en zone mixte après la nouvelle débâcle du PSG face à Lorient (1-3), Gianluigi Donnarumma n’a pas pu cacher sa colère à l’heure où le PSG voit revenir l’OM à cinq points. «Nous sommes tous déçus. Lorient a fait un grand match. Nous avons perdu trop de points à la maison et nous sommes tristes pour le public venu au stade. Il faut réfléchir aux points que nous devons travailler, améliorer et mettre ça en place sur le terrain. Nous entendons beaucoup de choses mais nous sommes concentrés pour bien finir cette saison, c’est très important pour tout le monde : pour le club, les supporters. Nous devons être concentrés et travailler. Nous avons perdu trop de points à la maison et nous devons être énervés à cause de cela».

Relancé sur Christophe Galtier, le dernier rempart italien a, malgré tout, assuré que toute l’équipe était encore derrière le Marseillais de 56 ans. «On est triste de la situation, on est proches de lui. On travaille, on travaille parce que gagner le Championnat, pour nous, est très important. Avec le coach, avec une grande envie, nous devons gagner pour lui. Il y a trop de critiques sur le coach et ça ne nous plaît pas. On doit être tous unis pour gagner le Championnat». Le message est passé, la réaction face à Troyes est désormais obligatoire…

