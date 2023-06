Le message émouvant du conseiller de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Ce mardi, Karim Benzema a été célébré par le Real Madrid, après l’annonce de son départ. A cette occasion, le futur ex-attaquant de la Casa Blanca a expliqué pourquoi il a choisi de quitter le club merengue, après quatorze ans de bons et loyaux services. Plus tard, son conseiller Karim Djaziri est sorti du silence pour rendre hommage à son poulain.

«Aujourd’hui après 14 saisons passées dans le club de ses rêves d’enfant, Karim Benzema va lui faire ses adieux, il a longtemps hésité lui qui a porté fièrement les couleurs du club avec lequel il a marqué l’histoire du football durant toutes ces années devenant même le joueur le plus titré ceci au prix d’immenses sacrifices. Tout n’a pas été facile, mais il ne s’est jamais renié ni lui ni son football fait de talent et de générosité. Sa priorité a et sera toujours le collectif. Après avoir glané tout ce qu’il possible collectivement il a reçu la récompense individuelle ultime avec le ballon d’or après une saison qui restera gravée à jamais dans le cœur de tous les madrilistas. Pouvait-il encore faire mieux ? Difficile de savoir sans être aveuglé par notre passion pour son jeu lui qui rend le football facile au pont d’être un art dont il est unanimement reconnu comme l’un de ses plus beaux artiste ! Personnellement égoïstement j’aurais voulu le voir encore et encore, mais ce n’est pas moi qui suis pro depuis 19 ans , qui ai traversé tout ce qu’a traversé Karim, qui ai fait tous les sacrifices, qui a subi toutes les critiques alors lui seul pouvait décider de sa fin comme il l’a toujours fait durant sa carrière . Lui qui aujourd’hui a 35 ans, une famille , une carrière qui en a fait une légende du plus grand club du monde, lui a gagné le droit comme le dit le Real Madrid de décider de son avenir ! Il n’y a jamais de bons moments pour mettre fin à une histoire diront certains, mais le bon moment c’est quand vous le décidez et que vous partez au firmament en laissant des étoiles pleins les yeux à vos supporters et ne pas faire la saison qui pourrait être celle de trop ! Alors Karim a réfléchi seul calmement comme il en a l’habitude et en famille a pris son destin en main pour se tourner vers une nouvelle aventure dans un pays où il sera accueilli comme un Roi et continuera à être un digne représentant du beau football. Certains diront qu’il est parti pour l’argent les mêmes qui l’ont tant critiqué pendant des années à ceux-ci je dirai oui cela a fait partie de sa réflexion aujourd’hui il met à l’abri toute sa famille, devient l’emblème d’un projet qui attirera beaucoup de joueurs dans le futur dans un pays qui deviendra j’en suis sûr une place forte du football mondial. Sa décision n’a pas été facile à prendre tant son attachement au club est fort, mais la force des grands est de prendre des grandes décisions et Karim fait partie de ceux-là. Aujourd’hui je serai triste et heureux à la fois pour toi mon frère. Merci pour toutes ces émotions et ce long chemin parcouru depuis notre première rencontre où tu me disais « Mon rêve c’est de jouer au Real Madrid et si je peux gagner le ballon d’or…» tu as réalisé tes rêves en nous faisant tous rêver. Maintenant place à ta nouvelle aventure», a-t-il posté sur Twitter.

À lire

Real Madrid : Karim Benzema justifie son départ inattendu