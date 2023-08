JT Foot Mercato : Grosse panique sur le mercato pour Manchester City

Ça part dans tous les sens à Manchester City

Il y a beaucoup de dossiers à boucler pour Manchester City, à commencer par celui de Lucas Paqueta. Le Brésilien est la priorité de Pep Guardiola. Après une première offre orale de 80 M€ refusée par West Ham, les Citizens poursuivent les discussions avec les Hammers. Selon nos informations, une nouvelle offre orale de 101 M€ a été soumise par City. West Ham ne semble pas encore prêt à céder puisque le club londonien réclame ni plus ni moins que 110 M€. D’après la presse anglaise, depuis l’annonce de la longue blessure de Kevin de Bruyne, les dirigeants de Manchester vont céder aux volontés des Hammers. Histoire de multiplier les pistes, Manchester City se lance à l’assaut de Dani Olmo selon les informations de Sky Sport Italia. Et Manchester City s’active en coulisses pour la succession de Riyad Mahrez sur le côté droit. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, il y a quelques jours, trois pistes étaient étudiées : Bradley Barcola, Michael Olise et Jérémy Doku. Nous pouvons vous affirmer qu’un accord contractuel d’une durée de 5 ans a été trouvé entre City et le joueur rennais. Une première offre devrait également bientôt arriver sur les bureaux du SRFC. Pour préparer l’avenir, les Anglais ont pisté le prometteur Warren Zaïre-Emery. D’après L’Équipe, Manchester City a fait une approche cet été auprès du PSG, qui a refusé de négocier. Le club français veut prolonger sa pépite et les discussions ont débuté. Du côté des départs aussi, c’est chaud pour les Skyblues. The Athletic révèle que Manchester City et Al Nassr ont trouvé un accord pour le transfert d’Aymeric Laporte. Le joueur sous contrat jusqu’en 2025 est prêt à rejoindre la Saudi Pro League. Puis le quotidien espagnol AS a rapporté plus tôt dans la semaine que João Cancelo devrait débarquer en Catalogne sous forme d’un prêt d’un an avec une option d’achat. Manchester City et le FC Barcelone seraient tombés d’accord pour la transaction. Et selon les informations de Sky Sports, Stefan Ortega serait ciblé par le Bayern Munich pour devenir la doublure de Manuel Neuer. Mais le gardien de 30 ans pourrait prolonger à Manchester City jusqu’en 2025. Tout comme Bernardo Silva, annoncé du côté du PSG, mais surtout du FC Barcelone, le Portugais devrait finalement rester en Premier League. Manchester City devrait lui offrir une offre de prolongation bien plus intéressante financièrement que ce qu’avait offert le Barça d’après Mundo Deportivo.

Hakim Ziyech a enfin trouvé un nouveau club. En effet, selon nos informations, les dirigeants de Chelsea et leurs homologues de Galatasaray ont trouvé un accord concernant le transfert de l’international marocain. Ce dernier va passer sa visite médicale à Istanbul dans les prochaines heures avant de signer son contrat avec le club stambouliote.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Lovro Majer quitte définitivement la Bretagne pour rejoindre l’Allemagne et le VfL Wolfsburg. Les deux clubs ont réglé les derniers détails et se sont mis d’accord sur un transfert autour de 30 M€, plus 5 M€ de bonus. Le Paris Saint-Germain continue de dégraisser son effectif. Le club a annoncé le prêt avec option d’achat de Renato Sanches à la Roma pour une saison. Et revenu de son prêt d’un an au RB Leipzig, Abdou Diallo quitte lui aussi les Rouge et Bleu. Le club de la capitale vient d’officialiser son transfert au Qatar, du côté du Al-Arabi Sports Club. Un an et demi seulement après son arrivée à l’Inter en provenance de l’Atalanta, Robin Gosens est vendu. Le milieu de terrain allemand rentre au pays puisqu’il est transféré à l’Union Berlin en échange de 15 M€.

Puis l’Inter Milan a enregistré un joli renfort dans le secteur défensif. Carlos Augusto s’est engagé avec le club nerazzurri.