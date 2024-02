Le FC Barcelone se penche sur une pépite colombienne

Watford est un peu en retard dans la course aux play-offs mais sa 11e place à sept points de la dernière place qualificative disponible est en partie due à la belle saison de Yáser Asprilla. Le jeune Colombien de 20 ans cumule 6 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres de Championship. Sous contrat jusqu’en 2026, l’ailier droit commence à se faire un nom parmi les recruteurs du football européen et il paraît compliqué de le conserver pour les Hornets en cas d’échec pour la montée en Premier League.

D’après le quotidien colombien El Nacional, et confirmé par Sport, le gaucher est entré dans les petits papiers du FC Barcelone. Toujours friands de joueurs capables de déborder et d’éliminer en un contre un, les Blaugranas devront toutefois mettre le prix. Arrivé en Angleterre en janvier 2022 contre 3 M€ en provenance d’Envigado, Asprilla coûterait au minimum 40 M€. Une somme presque impossible à mettre pour les Catalans, toujours en proie à des soucis financiers.