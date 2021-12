Serie A : la Lazio enfonce le Genoa et revient à hauteur de la Juventus

En ouverture de la 18ème journée de Serie A, la Lazio (9e, 25 pts) accueillait le Genoa (18e, 10 pts) ce vendredi à 18h30. Au Stadio Olimpico, les hommes de Maurizio Sarri pouvaient se rapprocher du top 5 en cas de victoire, eux qui restaient sur une défaite contre Sassuolo lors de la précédente journée (1-2). Ambition bien différente pour le club de Gênes, en pleine crise et actuellement relégable malgré sa première victoire face à la Salernitana le week-end dernier (1-0). Pour Andreï Chevtchenko et les siens, l'objectif était donc de signer une deuxième victoire de rang et ainsi sortir de cette zone rouge.

Une rencontre qui allait pourtant bien mal débuter pour les Rossoblu puisque Pedro, peu après la demi-heure de jeu, ouvrait le score (1-0, 36e). Mené à la pause, le Genoa craquait à nouveau au retour des vestiaires et Acerbi donnait deux buts d'avance aux siens à un quart d'heure du terme (2-0, 75e). En toute fin de rencontre, Zaccagni donnait même définitivement le large (3-0, 81e) aux Biancocelesti qui, malgré l'anecdotique réduction du score de Melegoni (3-1, 86e), s'imposaient assez facilement. Avec cette victoire logique (3-1), la Lazio grimpe provisoirement à la 7ème place et revient à hauteur de la Juventus. De son côté, le Genoa reste englué à une critique 18ème place et pourrait rétrograder en cas de succès de Cagliari face à l'Udinese ce samedi à 20h45.

