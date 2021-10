Les 4 premières victimes du dégraissage massif de Newcastle sont connues

La suite après cette publicité

L'arrivée annoncée de stars du côté de Newcastle, fort des nouveaux deniers de ses investisseurs saoudiens (le PIF, fonds d'investissement public saoudien, possède désormais 80% du club), ne fait pas que des heureux. Si Allan Saint-Maximin ou Callum Wilson n'ont pas vraiment de soucis à se faire, plusieurs joueurs s'attendent en effet à être poussés vers la sortie voire sacrifiés pour faire place nette aux recrues souhaitées. Un dégraissage massif commence sérieusement à se dessiner.

Le Sun croit ainsi savoir que quatre joueurs sont d'ores et déjà invités à plier bagage le plus rapidement possible. Exclu face à Tottenham (2-3, 8e journée de Premier League), pour la première sortie des Toons nouvelle version, Jonjo Shelvey (29 ans) est ainsi clairement poussé dehors. Le milieu de terrain, qui «n'a plus montré grand-chose depuis bien longtemps», n'entre plus dans les plans des Magpies, et ce, malgré une expérience riche (6 sélections avec l'Angleterre, un passage à Liverpool) et un contrat courant jusqu'en juin 2023.

Joelinton, flop à oublier

Jamaal Lascelles (27 ans) est lui aussi sur la sellette. Le défenseur central, arrivé au club en 2014 et sous contrat jusqu'en juin 2024, ne convainc pas forcément les nouveaux décideurs. Il pourrait payer son rôle de capitaine de Steve Bruce, le manager à l'avenir plus qu'incertain, mais aussi sa dernière sortie de piste. Toujours lors du match contre les Spurs, ce dernier en est venu aux mains avec son partenaire Isaac Hayden (26 ans) dans le vestiaire à en croire les révélations du Daily Mail. Une altercation qui ne devrait pas arranger son cas...

Arrivé en 2016 en provenance de Bournemouth, Matt Ritchie (32 ans) sera lui aussi concerné par le plan de départs de la nouvelle direction. Le gaucher international écossais (16 capes, 3 réalisations) a rendu de fiers services, mais, à un an et demi de la fin de son bail (juin 2023), il semble avoir fait son temps. Le bilan de Joelinton (25 ans) - 6 buts en 77 matches depuis son arrivée - ne devrait pas lui permettre d'obtenir un sursis, même si son bail s'étend jusqu'en juin 2025. Le Brésilien, recruté à Hoffenheim en 2019 pour près de 45 M€, restera sans doute comme un flop dans l'histoire du club, lui qui est d'ailleurs surnommé «le nouveau Guivarch». Une page se tourne.