Espagne : la drôle de soirée de Sergio Ramos

Dans deux jours, l'Espagne jouera contre l'Allemagne. Au lieu d'être en position de force pour se faire une place dans le Final 4, la Roja se retrouve derrière la Mannschaft d'un petit point. La raison ? Le résultat nul (1-1) entre la Suisse et l'Espagne ce samedi soir. Les Espagnols ont été menés pendant longtemps dans la rencontre puisque Freuler a ouvert la marque avant la demi-heure de jeu et que Gerard Moreno a égalisé à la toute fin de la rencontre (89e).

La suite après cette publicité

Mais ce n'est probablement pas ce qui a marqué cette confrontation. La Roja a obtenu deux penalties. Le premier suite à une main d'un défenseur sur une tête de Ramos et un second pour un tacle dans la surface. Les deux penalties ont été tirés par un seul homme, Sergio Ramos. Le défenseur du Real les a tirés quasiment à l'identique, freinant à chaque fois sa course et voulant tirer à la droite du portier helvète.

Luis Enrique n'est pas près de le lâcher

Les deux fois, ils n'étaient pas assez croisés et Sommer les a stoppés. Malgré cela, le capitaine a fait une grosse prestation, tant défensive qu'offensive, puisque ces dernières années nous avons tendance à le voir participer à beaucoup de réalisations. Mais ces deux penalties manqués, qui offrent donc la tête du groupe à l'Allemagne pour le moment, sont un point noir de la soirée.

Luis Enrique, son sélectionneur, lui a évidemment maintenu sa confiance et surtout a prévenu ceux qui songeraient un instant à le critiquer. « S'il y avait eu un troisième penalty, il l'aurait pris. Et s'il y en avait eu un quatrième, même si le troisième avait échoué, il l'aurait tiré aussi. On ne parle de rien quand vous marquez 25 pénos de suite et quand vous en manquez deux, on critique. C'est une blague », a-t-il expliqué. Sergio Ramos voudra probablement se rattraper contre l'Allemagne, dans deux jours.