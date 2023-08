Strasbourg : Marc Keller ne s’attendait pas à autant d’argent investi par BlueCo

Dans un entretien accordé à France Bleu, le président du Racing Club de Strasbourg a été étonné, en bien, par le budget accordé par les nouveaux propriétaires américains, BlueCo (également à la tête de Chelsea), à la tête du club pour renforcer l’effectif désormais dirigé par Patrick Vieira. «On a un budget que j’ai discuté avec les propriétaires américains, quand on est passés à la DNCG. Donc, on sait à peu près l’enveloppe qu’on a. J’échange régulièrement avec eux. Loïc Désiré discute aussi avec ses homologues de Chelsea. Par rapport à ce qu’on avait dit, BlueCo a même mis plus que ce qui était prévu, on est plus haut. Ils ont une volonté à nous aider à structurer le club, à nous amener plus haut», a déclaré le dirigeant alsacien, avant d’évoquer la nouvelle ère du RCSA.

La suite après cette publicité

«On arrivait en bout de cycle de notre effectif, donc quantitativement on a été obligés de bouger un peu plus, justifie Marc Keller. Et qualitativement, l’arrivée de BlueCo nous permet, c’est vrai, d’aller sur des dossiers qu’on ne pouvait pas faire avant. Les investissements sont plus concentrés sur les joueurs de moins de 23 ans, dont certains sont côtés sur le marché européen, comme Abakar Sylla ou Emanuel Emegha. Mais on a aussi pris des joueurs dans la tradition de ce qu’on a fait avant, comme Jessy Deminguet. A côté de ces recrues, on a gardé des joueurs plus expérimentés (Gameiro, Guilbert, Sels, Delaine, Nyamsi…) pour faire un bon équilibre et faire la meilleure saison possible.»