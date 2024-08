Arsenal ouvre de nouveau la porte à l’OM pour Eddie Nketiah

Quand vient l’heure du mercato, tous les regards sont braqués vers Pablo Longoria du côté de l’Olympique de Marseille. Le président s’est taillé une sérieuse réputation, lui qui a multiplié les coups avec plus ou moins de réussite. A présent, l’Espagnol est épaulé par Medhi Benatia, arrivé il y a quelques mois sur la Canebière. Tous les deux forment un duo d’enfer qui a déjà fait une razzia lors de cet été 2024.

Et ils ont reçu un petit coup de pouce de la part de Pierre-Emerick Aubameyang concernant le dossier Eddie Nketiah (25 ans). Il y a quelques jours sur X, un supporter marseillais a demandé au Gabonais de conseiller à l’Anglais de signer à l’OM. Ce à quoi "Aubame" a répondu : "déjà fait". Malgré cela, le dossier n’a pas vraiment avancé depuis. Pourtant, Nketiah est la grande priorité des Olympiens en attaque. Comme expliqué sur notre site, son profil fait l’unanimité à Marseille où on apprécie sa percussion et sa polyvalence.

L’OM relancé pour Nketiah

Le plus dur ne semble pas de convaincre le joueur sous contrat jusqu’en 2027, puisqu’il a reçu de bons échos de PEA et qu’il est lassé de sa situation à Arsenal. Il souhaite plus de temps de jeu. Ce que l’OM lui offre. Mais il faut encore convaincre les Gunners, qui se sont montrés durs en affaires. Il y a quelques jours, The Athletic évoquait une proposition de 20 millions d’euros des Phocéens, repoussée par les Londoniens.

Face à la fermeté des Gunners, l’OM a donc avancé ses pions sur d’autres dossiers. Les récentes informations parues sur l’intérêt de l’OM pour Elye Wahi (Lens) ont d’ailleurs fait réagir les Anglais. Sentant le vent tourner, Arsenal a de nouveau ouvert la porte à Marseille pour Nketiah. Les Gunners se montrent désormais plus raisonnables. Les Phocéens doivent décider dorénavant s’ils veulent avancer ou non sur ce dossier ou passer définitivement à autre chose. La balle est dans le camp de l’OM.