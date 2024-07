L’OM a fait une nouvelle offre à Arsenal pour Eddie Nketiah

L’Olympique de Marseille risque d’agiter encore un peu plus l’actualité mercato dans les prochains jours, et ce, malgré un recrutement très séduisant jusqu’à ce jour. Si les recrues s’enchaînent à tour de bras sur la Canebière depuis le début de l’été, la direction phocéenne emmenée par le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia n’envisage pas de s’arrêter en si bon chemin à l’heure où Roberto De Zerbi prend ses marques dans le sud de la France. À ce titre, les décideurs phocéens souhaitent se doter d’un effectif à la hauteur des attentes de l’ex-coach de Brighton et planchent en coulisses sur le recrutement d’un attaquant.

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, fer de lance de l’attaque marseillaise lors de l’exercice précédent (30 buts et 11 passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues) et parti faire les beaux jours du promu Al-Qadsiah en Arabie saoudite, un vide demeure à combler dans le secteur offensif. Dans cette perspective, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes ces dernières semaines. Si la presse portugaise via A Bola nous informait d’un intérêt de l’OM pour Simon Baza, attaquant congolais qui cartonne au Portugal sous les couleurs du Sporting Braga, le club français semble avoir fait d’Eddie Nketiah sa priorité à ce poste.

L’Olympique de Marseille insiste pour Eddie Nketiah

Ce n’est un secret pour personne, l’intérêt pour l’attaquant anglais, sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2027, ne date pas d’hier. Comme nous le révélions en exclusivité le 20 juillet dernier, l’Olympique de Marseille est particulièrement séduit par le profil percutant et la polyvalence aux avant-postes du joueur de 25 ans, déçu par son temps de jeu à l’Emirates Stadium et ouvert à un départ cet été. Si nous évoquions également que l’OM avait lancé les premières démarches concernant le natif de Lewishaw avant de faire état d’une première offre pour l’ex-international espoir anglais, The Athletic nous informe que les Phocéens sont revenus à la charge.

Selon le média britannique, l’Olympique de Marseille a fait une nouvelle proposition à hauteur de 16,8 millions de livres sterling, soit environ 20 millions d’euros. Avec ce montant, le club phocéen se rapproche davantage du prix demandé par les Gunners dans ce dossier. Pour autant, le média anglais estime que cette nouvelle offensive française devrait être repoussée par le vice-champion d’Angleterre, qui attend un chèque bien plus important pour laisser filer son attaquant, buteur à 5 reprises en Premier League lors de l’exercice précédent. Toutefois, l’OM a l’avantage d’avoir les faveurs du joueur de 25 ans, particulièrement séduit à l’idée d’évoluer sous la houlette de Roberto De Zerbi.