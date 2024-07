L’OM passe à l’action pour Eddie Nketiah

L’Angleterre, terrain de chasse privilégié de l’Olympique de Marseille sur ce mercato estival ? Ce n’est un secret pour personne. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen, l’OM souhaite repartir sur de nouvelles bases après avoir échoué à la 8e place au classement de Ligue 1 et donc aux portes de l’Europe à l’issue de l’exercice précédent. Afin de retrouver les sommets du championnat de France la saison prochaine, le club phocéen a multiplié les pistes offensives au cours des dernières semaines.

Profitant de l’œil avisé de Roberto De Zerbi, qui a officié lors des deux dernières saisons du côté de Brighton, l’Olympique de Marseille s’est logiquement tourné vers le voisin anglais pour y faire son marché. C’est dans cette perspective que les dirigeants marseillais ont flashé sur Mason Greenwood. Au terme de longues semaines de tractations et malgré la réticence de plusieurs supporters et associations féministes en raison du passif de l’international anglais, l’OM a fini par obtenir la signature de Mason Greenwood en provenance de Manchester United.

Un énorme coup sportif réalisé par l’Olympique de Marseille qui s’attache les services d’un joueur, certes poussé vers la sortie par les Red Devils, mais fort d’un exercice 2023-2024 plus que correcte en prêt à Getafe à l’image de ses 10 buts et 7 passes décisives en 36 rencontres de Liga. Mais avec le récent départ de Pierre-Emerick Aubameyang, parti à Al-Qadsiah et qui a d’ailleurs laissé son numéro 10 à Greenwood, la direction olympienne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et se doit de recruter un nouvel avant-centre. Si l’OM s’est rapproché de Wolverhampton pour Hwang Hee-Chan, séduit à l’idée de rejoindre la Canebière, les responsables phocéens ont passé la seconde pour Eddie Nketiah.

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2027, l’attaquant anglais, très apprécié par son coach Mikel Arteta, a enregistré 27 apparitions sous les ordres de Mikel Arteta lors de l’exercice précédent (pour 5 buts et 2 passes décisives en Premier League). Mais en vertu de la rude concurrence aux avant-postes, l’avenir du Britannique s’inscrit en pointillé à l’Emirates Stadium. Ouvert à un départ cet été, le joueur de 25 ans - capable d’évoluer aussi bien en pointe que sur l’aile et réputé pour sa pointe de vitesse ainsi que sa qualité de percussion - pourrait rebondir en France. Si nous révélions il y a quelques jours que l’OM avait lancé les premières démarches concernant le natif de Lewishaw, nous sommes en mesure de vous confirmer que le dernier 8e de Ligue 1 a formulé une offre à Arsenal pour l’ex-international espoir anglais. Reste à savoir si celle-ci conviendra aux Gunners.