Hwang Hee-chan ne veut rejoindre que l’OM

L’Olympique de Marseille est probablement le club français le plus actif sur le marché des transferts depuis le début de l’été. Après avoir réalisé le gros coup Roberto De Zerbi, la formation olympienne a commencé à se pencher sur les joueurs à recruter pour se renforcer. Le club a rapidement officialisé les arrivées d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier au milieu de terrain et en défense. Et place désormais au secteur offensif.

Avec la vente d’Iliman Ndiaye à Everton et la situation concernant l’avenir Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille cible plusieurs joueurs dans le secteur offensif. Ces derniers jours, la presse anglaise révélait un intérêt de Marseille pour l’attaquant sud-coréen de Wolverhampton Hwang Hee-chan. L’attaquant âgé de 28 ans sort d’une belle saison en Premier League avec 12 buts et de 3 passes décisives en 29 rencontres, toutes compétitions confondues. De quoi séduire Pablo Longoria et ses hommes.

Hwang Hee-chan veut jouer à l’OM

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille était bien passé à l’action dans ce dossier avec une offre de 20 millions d’euros. Une proposition qui avait été refusée par la direction des Wolves qui réclame un peu plus pour laisser partir l’international sud-coréen (65 sélections, 14 buts) capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque, que ce soit sur les deux côtés ou dans l’axe. Les négociations continuent entre les deux clubs.

Et l’OM peut même avoir des motifs d’espoir puisque d’après nos indiscrétions, Hwang Hee-chan, qui a évolué plusieurs saisons au RB Leipzig, à Salzsbourg et à Hambourg, a clairement fait savoir à sa direction qu’il souhaitait rejoindre l’Olympique de Marseille. Un accord contractuel a été trouvé avec l’attaquant des Wolves. Il veut évoluer en Ligue 1 et cela donne donc du crédit à la piste marseillaise dans ce dossier. Il ne manque qu’à convaincre Wolverhampton de revoir ses exigences pour celui qui est lié au club jusqu’en juin 2028.