Juventus : Leonardo Bonucci dithyrambique sur Thiago Motta

Nommé sur le banc de la Juventus au début de l’été, Thiago Motta arrive avec le vent en poupe après sa magnifique saison avec Bologne. Pour ce qui constitue le plus grand défi de sa jeune carrière de coach, l’Italien va devoir bâtir un nouveau cycle chez les Bianconeri. Interrogé par Sky Italia, Leonardo Bonucci s’est exprimé sur l’arrivée de son ancien coéquipier en sélection à Turin. « Il m’est impossible d’être émotionnellement éloigné de la Juventus. Elle a fait et fait toujours partie de ma foi footballistique et de ma vie de joueur. Thiago Motta dispose d’une équipe forte, améliorée par les recrutements qu’il a effectués, explique le défenseur qui a disputé 502 rencontres sous le maillot de la Vieille Dame*. »

« Il va nous divertir et j’espère que la Juventus reviendra pour se battre pour le Scudetto de la première à la dernière journée. Je suis sûr qu’il prouvera sa valeur. Il a les stigmates d’un grand entraîneur. » Le dernier titre remporté par la Juventus en Serie A date de 2020. Une éternité pour un club aussi important en Italie et en Europe.