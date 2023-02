Chelsea : le mercato sème la zizanie dans le vestiaire

La suite après cette publicité

Il y a un peu moins d’un an, le 2 mars 2022, Roman Abramovitch mettait en vente Chelsea. Pointé du doigt suite au conflit opposant l’Ukraine à la Russie, le patron des Blues avait étudié plusieurs propositions avant d’accepter celle faite pas le consortium mené par Todd Boelhy. Rapidement, l’homme d’affaires américain a souhaité faire des changements. Durant l’été, il a donc réalisé un gros mercato en dépensant 281 millions d’euros pour recruter Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella ou encore Wesley Fofana.

Un vestiaire divisé à cause du mercato

Mais les résultats n’ont pas été vraiment au rendez-vous. Et l’arrivée de Graham Potter, venu pour remplacer Thomas Tuchel en septembre dernier, n’y a rien changé. Le mercato d’hiver n’a pas eu pour le moment un énorme impact. Pourtant les Londoniens ont à nouveau fait sauter la banque au mois de janvier avec environ 370 millions d’euros dépensés. Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, João Félix (prêt payant) ou encore Benoît Badiashile et Malo Gusto (acheté et prêté à l’OL) sont arrivés. Malgré cela, les Blues sont dixièmes de Premier League et largués (31 points).

À lire

Chelsea : l’avenir de N’Golo Kanté est presque scellé

Et si sur le terrain tout ne se passe pas comme prévu, en coulisses, ce n’est pas tout rose non plus. The Athletic révèle quelques détails sur les tensions provoquées par les mercatos au sein du vestiaire londonien. Les soucis ne viennent pas forcément de Graham Potter, qui ne cause pas de problème selon la publication anglaise. Toutefois, le fait qu’il ne soit pas là depuis très longtemps ne l’aide pas forcément à fédérer et unifier son équipe. Une équipe qui paraît divisée. Les joueurs qui étaient là l’an passé ont vécu des moments compliqués avec la vente du club et le changement de direction.

La suite après cette publicité

Les anciens de la maison enragent

Ils sont perturbés par la nouvelle gestion et se posent des questions sur leur avenir dans ce nouveau projet. Ils sont perplexes et affectés moralement face au discours de Boelhy et ses équipes. «Les joueurs de l’ère Abramovitch craignent que des éléments du contingent anglais de Chelsea soient vendus cet été pour aider à équilibrer le budget après deux fenêtres de transfert de dépenses incroyables», écrit d’ailleurs The Athletic. Plusieurs joueurs, dont Mason Mount, Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, Pierre-Emerick Aubameyang ou Christian Pulisic pourraient d’ailleurs être poussés dehors l’été prochain.

La publication britannique ajoute que les Blues ont été surpris que les nouveaux propriétaires recrutent 13 joueurs en deux mercatos. Ils ne s’attendaient pas à cela. Les anciens n’ont pas non plus saisi pourquoi avoir changé aussi vite de coach, surtout que Thomas Tuchel les avait menés au succès en C1. Une source proche du club, interrogé par le média anglais, a d’ailleurs confié : «tout brûler et recommencer a du sens si vous êtes Everton, mais c’est Chelsea.» Un club où les anciens de la maison estiment que certaines recrues ne sont pas du niveau du club et qu’elles risquent d’être privilégiées par rapport à eux en terme de temps de jeu. Et ces derniers ne sont pas prêts puisque Chelsea pense à Neymar et Jude Bellingham pour cet été 2023. Pas de quoi améliorer l’ambiance dans le vestiaire.