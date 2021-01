Lille - Reims : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le LOSC accueille le Stade de Reims, ce dimanche, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Pour l'occasion, les Dogues devraient évoluer en 4-4-2 avec Maignan dans les cages. Devant lui, c'est une défense à quatre qui devrait être alignée, avec Fonte et Botman dans l'axe, ainsi que Djalo et Bradaric dans les couloirs. André et Sanches se chargeront de la récupération du ballon, tandis que Weah et Bamba prendront les côtés.

Enfin, Ikoné et Yilmaz devraient faire la paire, en attaque. En face, Rajkovic gardera les buts de Reims, protégé par une défense composée de Foket, Faes, Abdelhamid et Konan. Cassama évoluera en tant que sentinelle, en soutien de Cafaro et Chavalerin. Sur les côtés, Mbuku et Zeneli devraient être choisis. Enfin, Dia sera aligné seul en pointe.