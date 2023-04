FC Lorient - Olympique de Marseille : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour la dernière rencontre de la 30e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche soir sur la pelouse du Moustoir, pour y affronter le FC Lorient. Les hommes d’Igor Tudor, invaincus sur leurs quatre dernières sorties en championnat, ont néanmoins perdu des points face à des adversaires abordables à domicile (nuls contre Strasbourg et Montpellier) et espère retrouver le chemin de la victoire pour garder le même rythme que le RC Lens, vainqueur de Strasbourg vendredi soir. Une victoire serait plus qu’importante dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Pour cela, il faudra faire un bon résultat - et dans cette fin de saison, seule la victoire sera acceptée par les supporters - face aux Merlus de Régis Le Bris, prolongé la semaine passée par ses dirigeants. Les Bretons sont, de leur côté, dans une mauvaise passe puisqu’ils n’ont remporté qu’un match sur leurs cinq derniers en Ligue 1, c’était face à Troyes devant leur public. Des contre-performances qui relèguent les hommes en orange et noir à la 10e place au classement, avec une avance confortable de sept points sur le onzième Montpellier.

Sanchez de retour dans l’axe de l’attaque

En ce qui concerne les compositions de cette rencontre, à commencer par les locaux, Régis Le Bris devrait reconduire son dispositif habituel avec Vito Mannone dans les buts. Abdoul Meite, Montassar Talbi et Vincent Le Goff devraient former la défense à trois lorientaise. Bien aidés par Yoann Cathline et Darlin Yongwa, présents dans les couloirs, Adil Aouchiche, Julien Ponceau et Jean-Victor Makengo pourraient quant à eux être associés dans l’entrejeu. Enfin, Romain Faivre est pressenti pour accompagner Bamba Dieng à la pointe de l’attaque.

Du côté de la formation phocéenne justement, Igor Tudor devrait compter sur son habituel gardien titulaire Pau Lopez pour protéger les buts marseillais. Devant, une défense tripartite pour l’arrière-garde avec Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Sead Kolasinac. Jonathan Clauss et Nuno Tavares seraient, quant à eux, charger d’animer les couloirs dans leurs rôles de pistons tandis que Jordan Veretout et Valentin Rongier, porteur du brassard, géreraient l’entrejeu. Enfin, Cengiz Under devrait être préféré à Mattéo Guendouzi pour accompagner Alexis Sanchez, tout comme Ruslan Malinovskyi de l’autre côté.

