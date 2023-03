Galatasaray : Sacha Boey est chassé par plusieurs clubs

Depuis juillet 2021, Sacha Boey est un joueur de Galatasaray. L’an dernier, il était apparu à 16 reprises toutes compétitions confondues avec l’écurie turque, dont 15 fois en tant que titulaire (1 but). Cette saison, l’ancien du Stade Rennais a déjà joué 23 matchs toutes compétitions confondues dont 22 en tant que titulaire (2 assists).

Précieux pour son équipe, il multiplie les bonnes prestations. Et forcément, cela n’est pas passé inaperçu. En décembre dernier, nous vous avions parlé d’intérêts de Crystal Palace, l’Eintracht Franfort et Wolfsbourg. Il semblerait que la cote du Français soit toujours élevée. Selon nos informations, le footballeur de 22 ans plaît à des écuries allemandes, anglaises et italiennes. Des clubs français ont aussi un oeil sur lui.

