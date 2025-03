Véronique Rabiot a bien porté plainte contre le PSG

Hier soir, France 2 a diffusé un nouveau numéro de Complément d’enquête consacré au Paris Saint-Germain et à Nasser Al-Khelaïfi. En fin d’émission, c’est Véronique Rabiot qui s’est assise dans les fameux fauteuils rouges afin de donner son point de vue sur l’émission tout en lâchant ses vérités sur le club de la capitale et son président. Elle est notamment revenue sur le refus du PSG de libérer son fils d’un stage au Qatar afin qu’il puisse revenir auprès de son père mourant. «Quand Adrien ne pouvait plus jouer et n’a plus joué à partir du début décembre, moi j’ai demandé à ce qu’il soit libéré du stage du Qatar. Tout d’un coup, le stage devenait très important. Ils avaient besoin de tous les joueurs et même d’Adrien alors que ça faisait déjà plus d’un mois qu’il ne jouait plus et que de toute façon Antero Henrique avait bien dit : "s’il ne signe pas son contrat, il ne jouera plus."" Ça a été difficile, bien sûr. Ça a été un refus net et catégorique. Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Vous l’avez mis depuis plus d’un mois au placard et tout d’un coup, vous dites qu’il est très important dans le groupe et qu’il doit absolument aller au Qatar alors que moi je demande à ce qu’il soit libéré parce que sa grand-mère vient de mourir et que son père est mourant. Et on savait très bien que son père allait mourir pendant qu’il serait au Qatar.»

Les pensionnaires du Parc des Princes avaient finalement accédé à sa demande. «Adrien Rabiot ne participera pas au Qatar Tour pour des raisons familiales. Le club n’apportera pas de commentaire public à cette décision par respect pour sa famille et ses proches», avait indiqué le club de la capitale dans un communiqué de presse à l’époque. Véronique Rabiot a aussi annoncé avoir bien porté plainte après les banderoles insultantes déployées au Parc des Princes lors du dernier Classique. «Nous avons porté plainte, oui. Nous avons déposé plainte ce matin pour injures. (…) Je n’ai pas compris le manque de réaction des instances du football et des gens qui étaient dans la corbeille présidentielle. Ce qui me choque surtout, c’est de penser que le match n’a pas été arrêté, que l’arbitre n’a rien entendu alors que tout le monde a entendu. Nasser est responsable de ce qu’il se passe dans son stade. Il y a des gens qui peuvent contrôler, qui sont sous ses ordres, tout le monde sait ça, je n’invente rien.» Affaire à suivre…