Cesc Fabregas voit mal Lionel Messi débarquer à Monaco

Depuis la déclaration de Neymar sur son souhait de rejouer avec Lionel Messi la saison prochaine, on imagine facilement une réunion entre les deux joueurs au Paris St-Germain. Mais l'Argentin pourrait également choisir de rejoindre Manchester City ou l'Inter s'il ne prolonge pas au FC Barcelone à la fin de la saison. Cesc Fabregas, ancien coéquipier de la Pulga entre 2011 et 2014, s'est exprimé à Tuttosport sur l'avenir du sextuple Ballon d'Or.

Sans se mouiller, le milieu monégasque a donné un petit conseil à Messi : « Barcelone est sa maison, c’est son équipe depuis qu’il est petit. Ce sont des choix très personnels, je ne m’en mêle pas. » Il a aussi évoqué l'idée de le voir débarquer à Monaco : « vu la situation, il me semble difficile de l’imaginer à Monaco. Mais il est certain que je suis très heureux et que je me sens très bien à Monte-Carlo. »