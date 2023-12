Reims : Will Still sur les tablettes d’un club anglais

Will Still fait des envieux outre-Manche. Arrivé au Stade de Reims en octobre 2022, le technicien belge a été logiquement prolongé à la tête du club champenois, fort d’un premier exercice abouti avec un maintien assuré à la clef. Cette saison, le jeune coach de 30 ans continue de mettre tout le monde d’accord en championnat dans la mesure où son équipe est, cette fois-ci, en embuscade pour les places européennes (5e avec 23 points en 14 journées). Victime de son succès, le natif de Braine-l’Alleud se retrouve logiquement sur les tablettes de nombreux clubs européens.

Si dernièrement le Belge a fait l’objet d’un intérêt de l’Olympique Lyonnais dans l’optique de succéder à Fabio Grosso, il figure désormais dans le viseur d’un club anglais. The Guardian informe ce mercredi que Sunderland a coché son nom pour prendre la succession de Tony Mowbray, limogé en début de semaine. Le profil de l’entraîneur du SDR est très apprécié par le propriétaire des Black Cats, Kyril Louis-Dreyfus, qui reste scotché par les performances de Will Still la saison dernière dont l’un des principaux faits d’armes demeure la série de 19 matchs sans défaite entre octobre et mars 2023.