OM : qui est Luiz Felipe, la première recrue hivernale de Medhi Benatia et Pablo Longoria ?

L’annonce a eu l’effet d’une bombe ce samedi en début de soirée. Sans contrat après sa résiliation d’un commun accord avec le club saoudien d’Al-Ittihad, le défenseur central italo-brésilien, Luiz Felipe, va rejoindre l’Olympique de Marseille à la surprise générale. Selon les informations du média espagnol Relevo, le natif de São Paulo va donc arriver librement et signer un contrat d’un an et demi avec les Phocéens. Son arrivée à Marseille est prévue ce lundi. C’était un secret de polichinelle, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia s’étaient donné comme objectif de renforcer la défense marseillaise après une première partie de saison dans ce secteur. Avec la situation plus qu’incertaine de Lilian Brassier, le déclassement de Bamo Méïté, la mise au placard de Chancel Mbemba, et les états de forme disparates de Derek Cornelius et Leonardo Balerdi, l’OM avait plus que jamais besoin d’un défenseur central confirmé. Les premières réactions ne se sont pas fait attendre. Très rapidement, la communauté marseillaise est venue aux renseignements pour apprendre à connaître celui qui deviendra dans les prochaines heures sa première recrue hivernale.

Né à Colina dans la banlieue de São Paulo au Brésil, Luiz Felipe Ramos Marchi, de son nom complet, est pourtant un joueur très connu et respecté en Italie, où il a passé une grande partie de sa carrière. D’ailleurs, Luiz Felipe est, à l’image de plusieurs autres joueurs tels que Jorginho, Thiago Motta ou encore Emerson Palmieri, un international italien oriundo. Ce terme définit tous les descendants d’émigrés italiens qui, au fil des siècles, se sont expatriés à l’étranger sans jamais revenir en Italie. Aujourd’hui, le nombre d’Oriundi est estimé entre 60 et 80 millions avec une grande diaspora présente en Amérique du Sud, expliquée par les vagues d’émigrations successives ayant eu lieu aux XIXe et XXe siècles quand près de 30 millions d’Italiens ont quitté la Botte pour les deux Amériques. Au Brésil, où est né, a grandi et a été formé Luiz Felipe, près de 13% de sa population a des origines italiennes. C’est en toute logique que le défenseur central de 27 ans a quitté le Ituano FC pour rejoindre la Lazio à seulement 18 ans en 2016.

Le chouchou de Simone Inzaghi !

De concert avec Pablo Longoria, Medhi Benatia a pu faire jouer ses réseaux italiens afin de trouver le profil idéal : un joueur expérimenté à moindre coût. Il est vrai que Luiz Felipe coche beaucoup de cases recherchées par l’OM pour renforcer sa défense. Après un petit prêt à la Salernitana, il s’est très rapidement intégré au groupe de Simone Inzaghi dès la saison 2017/2018, devenant une pièce maîtresse de son système. Mesurant 1m87 pour 85 kilos, Luiz Felipe a de bons pieds (comme presque tous les défenseurs brésiliens), un grand dynamisme, une énergie compétitive, mais surtout, une très forte confiance en ses propres capacités, ce qui lui fait prendre parfois trop de risques. Pris sous l’aile de Stefan de Vrij à la Lazio, sa progression a été fulgurante en tant que défenseur central au physique longiligne et très dynamique, capable également de jouer au poste d’arrière droit et d’arrière gauche ponctuellement. Luiz Felipe possède une bonne technique individuelle et est aussi habile dans la mise en place du jeu, ce qui explique pourquoi son rôle a été prépondérant dans le 3-4-2-1 à plat de Simone Inzaghi, qui a tout fait pour le ramener ensuite à l’Inter Milan. Ses qualités de leader se sont fait remarquer dès ses premières sorties sous le maillot des Biancocelesti. Fort à la récupération et solide en intervention, il reçoit peu de cartons jaunes, seulement 39 en 144 matchs avec la Lazio, auxquels il faut ajouter une seule expulsion.

Artisan des victoires en Coppa en 2019 et en Supercoppa en 2017 et 2019, Luiz Felipe, qui dit s’inspirer de Thiago Silva, David Luiz et Paolo Maldini comme modèles, a finalement quitté la Lazio Rome à la fin de son contrat en 2022 après 144 rencontres disputées avec les Laziali : «Hier, c’était mon dernier match à l’Olimpico avec le maillot de la Lazio. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y aura du temps. Aujourd’hui, je veux juste remercier tous mes coéquipiers, tous les supporters et toutes les personnes qui travaillent dans ce club qui représente ma maison pour moi. Cinq ans, c’est beaucoup, ici j’ai grandi, je suis devenu un homme, un père et un footballeur de Serie A. Ici, j’ai remporté de nombreux titres et porté le maillot de l’équipe nationale. Je suis reconnaissant et je serai toujours lié aux couleurs des Biancocelesti», avait-il alors déclaré à son départ de la Lazio pour le Real Betis. Son aventure en Espagne a été de courte durée. Après seulement une saison pleine avec les Verdiblancos, au cours de laquelle il a disputé 34 rencontres au total, l’Italo-brésilien, qui a décidé de représenter la Nazionale, a fini par plier bagages pour l’Arabie saoudite.

«Je tiens à préciser qu’il n’y a même pas de conflit sur la vente de Luiz Felipe. Cela a été une vente extraordinairement positive, son arrivée a été faite gratuitement et sa vente a rapporté 22 millions au club. Mais cette vente a un coût sportif. Nous sommes moins nombreux, neuf ou dix joueurs ont été vendus et cinq sont venus. Nous avons des éléments plus offensifs mais beaucoup de lacunes défensives importantes désormais», se lamentait Manuel Pellegrini au moment du départ de Luiz Felipe. Le 7 septembre 2023, l’ancien joueur de la Lazio s’est engagé avec le club saoudien d’Al-Ittihad, où évoluent notamment Karim Benzema, Fabinho et N’Golo Kanté, pour un montant de 25 millions d’euros - bonus compris. Là-bas, Felipe avait disputé 18 rencontres de championnat, avant d’être freiné par quelques pépins physiques Cette saison, l’international italien (1 sélection) n’avait disputé qu’un seul match avec son club, avant de résilier son contrat ces derniers jours. Que les supporters marseillais se rassurent, leur direction a réalisé un formidable coup à 0€ avec l’arrivée d’un défenseur expérimenté de 27 ans, passé par la Serie A et la Liga et ayant plus de 30 rencontres européennes entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa, qui saura parfaitement utiliser ses qualités techniques à la relance dans le système de Roberto De Zerbi.