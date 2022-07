De Vigo à Paris, la gestion de Luis Campos inquiète !

La suite après cette publicité

«Rien ne se passe comme prévu, c'est la seule chose que nous apprend le futur en devenant du passé», rappelait Daniel Pennac, couronné du prix Renaudot en 2007 pour son roman autobiographique «Chagrin d'école». Chagriné, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel Luis Campos doit actuellement se trouver. Nouveau conseiller football du PSG après le départ de Leonardo, le dirigeant portugais peine, en effet, à imprimer sa patte sur le mercato estival du club de la capitale française. Et la situation est tout aussi inquiétante du côté de Vigo...

Nouvelle figure forte du champion de France en titre, Luis Campos a, en effet, la lourde responsabilité d'insuffler un nouvel élan aux Rouge-et-Bleu. Pourtant, si Christophe Galtier a pris place sur le banc parisien, succédant à Mauricio Pochettino, et que Vitinha et Hugo Ekitike sont arrivés au club, les autres dossiers engagés semblent, aujourd'hui, au ralenti. De Gianluca Scamacca (Sassuolo), tout proche de rejoindre West Ham, à Milan Skriniar (Inter) en passant par Renato Sanches (Lille), Luis Campos voit toutes ses pistes s’envoler une par une. Une gestion qui inquiète à quinze jours du retour de la Ligue 1 où le PSG ira défier Clermont.

Lassé d’attendre l’offre revue à la hausse du PSG, Renato Sanches (24 ans) pourrait, en effet, se laisser tenter par le challenge proposé par l'AC Milan. Une situation différente pour Milan Skriniar mais qui risque, malgré tout, de déboucher sur la même issue. Et pour cause. À Milan, la signature de Bremer à la Juventus a chamboulé les plans des Nerazzurri. Désormais, l’Inter ne souhaite plus descendre en dessous des 70 M€ pour se séparer du Slovaque. Pire encore, la presse italienne évoque, ce vendredi, la possibilité d'une nouvelle offre alléchante pour prolonger le défenseur (sous contrat jusqu'en 2023) convoité par les hautes sphères parisiennes. Et que dire de Gianluca Scamacca, désormais à un pas de rejoindre West Ham, le plus offrant dans ce dossier.

Luis Campos est sur tous les fronts...

Inquiétant, Luis Campos l'est aussi de l'autre côté des Pyrénées. Toujours impliqué avec le Celta Vigo, onzième du dernier championnat d'Espagne, le Portugais de 57 ans fait face à un chantier de taille et la seule présence de son bras droit Juan Carlos Calero, sur place, ne suffit pas. Mis sous pression par Eduardo Coudet, l'entraîneur des Célticos qui attend pas moins d’une dizaine de recrues lors de ce mercato, Campos doit s'activer de toutes parts. Mais pour l'heure, le résultat est décevant et seules quelques arrivées ont été officialisées. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle, actuellement, observée à Paris comme le relève le journal local La Voz de Galicia.

Dans cette optique, l’entraîneur argentin du Celta estime que seule la moitié des titulaires est actuellement à sa disposition. Confrontés à un marché très serré, les Celestes - qui ont vu, dans le cas de Carles Pérez et de Neto, deux signatures quasi faites prendre du retard, voire carrément être abandonnées - n'y arrivent pas. Trois semaines seulement avant le début de la saison, le Celta Vigo fait donc toujours face aux mêmes difficultés qu’il y a quelques semaines et Luis Campos doit multiplier les plans B. Sous pression dans le nord de l'Espagne et également attendu du côté du PSG, le natif d'Esposende va donc devoir gérer, au plus vite, ce contretemps. Au risque de s'éparpiller et de mettre en péril les plans des deux clubs...