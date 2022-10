Oscar Arias approché par Lorient

On l'a vu récemment avec le départ-surprise de Florent Ghisolfi de Lens à Nice, que le poste de directeur sportif est aussi spécifique que convoité. De nombreux clubs français et européens sont en permanence à la recherche de la perle rare, de celui qui pourra faire passer un cap au club concerné, aussi bien au niveau de la structure générale, de l'organisation que sur le recrutement. Aujourd'hui, il y a un homme qui colle à toutes ces cases et qui est sur le marché, un certain Oscar Arias. Ancien bras droit de Monchi au Séville FC pendant 8 ans, il l'avait remplacé au poste de directeur sportif durant une saison et demie entre 2017 et 2018, et avait remporté plusieurs Europa League avec le club Andalou.

Parti ensuite à Cadiz, il avait permis au modeste club espagnol de monter en première division une saison après son arrivée. À l'origine des venues d'Ever Banega, de Jésus Navas, de Clément Lenglet et de Luis Muriel à Séville, cet hispano-allemand de 56 ans a récemment refusé les approches du Real Oviedo et de Granada. Il était proche de s'engager au Sporting Gijon mais le changement de propriétaire a modifié ses plans. Selon nos informations, il serait ouvert à l'idée de venir partager son expérience en Ligue 1 et se trouve sur les tablettes du FC Lorient qui cherche un directeur sportif et qui l'a approché très récemment. À noter que le RB Leipzig est également intéressé par son profil expérimenté et de dénicheur de talents.