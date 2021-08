PSG : Lionel Messi ne sait pas encore quand il jouera

La suite après cette publicité

Lionel Messi est présenté à la presse et livre ses premières confidences sur son arrivée au Paris Saint-Germain. Interrogé sur la date de son premier match avec son nouveau club, il a dit qu'il ne savait pas encore exactement quand il allait débuter, avec la nécessité d'effectuer une préparation physique.

« Je ne sais pas quand je vais jouer, je reviens d'un mois de vacances, je vais devoir faire une petite présaison seul, et quand je serai prêt, je commencerai à jouer. J'espère que ça sera le plus vite possible, mais je ne peux pas te donner de date. Tout cela dépendra de mes sensations, du staff, mais j'ai très envie », a-t-il déclaré. Toutes ses déclarations sont à suivre en direct sur Foot Mercato.