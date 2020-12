Leeds : la recrue star Rodrigo Moreno n'y arrive pas

Cet été, Leeds pensait avoir frappé un énorme coup en s'offrant Rodrigo Moreno. Promu en Premier League, l'écurie entraînée par Marcelo Bielsa profitait de la crise de Valence pour s'offrir un international espagnol et une des valeurs sûres de la Liga en attaque, pour un montant de 30 millions d'euros plus 10 millions sous forme de bonus. Un sacré coup, puisqu'à plusieurs reprises, l'ancien du Real Madrid et de Benfica avait été proche de s'engager avec des formations très huppées, à l'image du Barça et de l'Atlético de Madrid.

Seulement, après quelques mois de compétition, le bilan est compliqué pour le joueur. Apparu à dix reprises en championnat pour quatre titularisations seulement et un petit but, l'Espagnol peine à se faire une place dans l'équipe du Loco. Il faut dire qu'en pointe, Patrick Bamford est intouchable. Le tacticien espagnol utilise donc le joueur de la Roja à une position plus reculée, à laquelle il semble avoir du mal à s'adapter, lui qui évoluait pourtant souvent en soutien d'un autre attaquant dans le 4-4-2 de Valence. Rodrigo n'est pas un joueur de surface, mais il reste un joueur de rupture à l'aise dans les derniers mètres, plus qu'un créateur.

L'Euro 2021 se complique

Il faut aussi dire qu'il a eu des soucis, entre blessures et positif au coronavirus début novembre. A la fin de ce même mois, il avait même disputé une rencontre avec l'équipe U23 de son équipe pour gagner un peu de temps de jeu et retrouver des sensations après une blessure. Quoi qu'il en soit, sa situation fait parler en Angleterre, notamment dans les médias. Le Leeds-Live estime ainsi que l'attaquant hispano-brésilien devrait être plus régulièrement titulaire, et souligne qu'individuellement, il fait partie des meilleurs joueurs d'une équipe dont les limites en termes de talent sont compensées par la tactique de Bielsa.

Quoi qu'il en soit, Rodrigo Moreno joue gros lors des mois à venir. Souvent titulaire avec la Roja, il risque clairement de faire une croix sur l'Euro 2021 s'il ne s'impose pas en Angleterre, d'autant plus que des joueurs comme Alvaro Morata, Iago Aspas ou Gerard Moreno sont en forme. Son principal atout reste sa capacité à jouer en pointe comme sur un côté, ce qui lui permet de doubler ses chances d'être dans une liste, mais clairement, l'aventure anglaise a plutôt mal démarré pour le joueur de 29 ans...