PSG : Christophe Galtier juge la saison de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Joueur du Paris Saint-Germain depuis dix ans, Marco Verratti (30 ans) est censé être l’un des tauliers de l’effectif francilien. Mais l’Italien est souvent critiqué pour deux raisons : son manque de leadership quand les choses tournent mal et ses blessures récurrentes. Invité à donner son avis sur la saison de son milieu, Christophe Galtier a défendu petit Hibou.

« Marco, ça fait de nombreuses années qu’il est au PSG. On connaît tous son importance dans le jeu et le vestiaire. Il fait le lien entre les uns et les autres. Sa saison a été bonne, il a été contrarié par des blessures, mais dans l’ensemble sa saison est bonne. Il a prolongé, c’est un joueur important. De par sa connaissance tactique, il est le premier relai que l’on trouve quand on est défenseur, et celui qui déclenche les passes importantes vers l’avant », a-t-il déclaré en conférence de presse.

À lire

Skriniar cause déjà des problèmes au PSG, l’Angleterre se met à genoux devant Haaland