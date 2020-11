ASSE : Mathieu Debuchy aimerait quelques recrues

Une seizième place en Ligue 1, sept défaites de suite en championnat. L'AS Saint-Etienne traverse une mauvaise passe et le club du Forez espère se reprendre dès dimanche lors de la réception du LOSC, dans le cadre de la 12e journée. Si les performances ne sont pas bonnes, c'est peut-être aussi dû à des manques au sein de l'effectif. Et ça tombe bien car le mercato hivernal approche. Présent sur Téléfoot La Chaîne, Mathieu Debuchy a justement évoqué le sujet et pour le latéral droit, il faudrait quelques recrues.

«C'est sûr que dans l'état actuel, on a peut-être besoin de deux ou trois joueurs. Des joueurs pour compléter cet effectif que ça soit en défense ou peut-être aussi en attaque. Je fais confiance au coach pour apporter ces solutions», a déclaré le Français avant d'enchaîner sur la rumeur William Saliba : «William, on connaît ses qualités. Il a été très impressionnant à Saint-Etienne. Malheureusement pour lui, à Arsenal, le début ne s'est pas passé comme il le voulait je pense. (...) Oui, pourquoi pas, il sera le bienvenue et aura l'avantage de connaître la maison.» Réponse en janvier.