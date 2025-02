Chelsea : tout le monde s’inquiète fortement pour Cole Palmer

Encore euphorique en décembre dernier, Stamford Bridge criait de joie de voir Chelsea revenir au premier plan en Premier League, emmené par le début de saison fantastique de Cole Palmer (22 ans), son nouveau chouchou. Mais depuis le Boxing Day, l’équipe londonienne est en perte de vitesse et pointe maintenant à la 7e place du Championnat, alors qu’elle luttait encore pour le titre il y a moins de deux mois. De quoi inquiéter, d’autant plus que Cole Palmer vit actuellement une période de disette.

Auteur de 14 buts et 6 passes décisives en 26 journées, l’attaquant anglais de 22 ans est toujours bien placé dans le classement des buteurs de Premier League, mais n’a marqué que deux buts et n’a délivré aucune passe décisive en 2025. Et son rendement inquiète la presse locale, d’autant plus que son attitude lors des deux dernières défaites contre Brighton, puis Aston Villa interroge. «En fait, l’homme à la célébration "froide" semble un peu trop glacial en ce moment. Il lance de nombreux regards glacials à ses coéquipiers», écrivait notamment le Guardian.

Cole Palmer veut jouer la C1

Pas aidé par ses coéquipiers d’attaque, également en mauvaise forme, Cole Palmer inquiète alors Chelsea, à l’image d’Enzo Maresca, qui se questionne sur l’avenir de son international anglais, si les Blues ne parvenaient pas à accrocher une place en Ligue des Champions. «Si nous ne terminons pas dans les quatre premiers, nous verrons si Cole est content ou non. Mais je ne pense pas que Cole soit inquiet pour l’année prochaine, qu’il veuille jouer la Ligue des champions. Cole se concentre simplement sur la façon dont il peut aider l’équipe, sur la façon dont nous pouvons l’aider et sur la façon dont nous pouvons tous ensemble amener ce club là où il doit être», a-t-il expliqué lors de la dernière conférence de presse.

«Chaque fois qu’on le voit jouer, ce n’est pas le même Cole Palmer qu’au début de saison, il a loupé des choses qu’il savait faire au début de saison contre Aston Villa. On le sent très frustré», pouvait-on entendre sur Sky Sports, alors que Chelsea doit s’imposer ce mardi soir, contre Southampton, pour rester près des places de C1 et repartir de l’avant alors qu’il ne reste déjà plus que 11 journées à jouer. Car Cole Palmer, qui a signé cet été une prolongation de contrat de deux ans, jusqu’en 2033, entend bien disputer la Ligue des Champions l’année prochaine.