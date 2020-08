Leeds confirme l'arrivée de Rodrigo

Des négociations éclair. Ce n'était pas réellement attendu en début de mercato, mais Rodrigo Moreno a quitté Valence. Une surprise encore plus forte que l'Espagnol était un élément crucial du système valencian, avec ses 7 buts en 35 matchs. Il file donc à Leeds où il signe un contrat jusqu'en 2024 pour un montant estimé à 40 millions d'euros.

Pour les promus en Premier League, c'est un gros coup et un investissement énorme pour donner une attaque de qualité à Marcelo Bielsa. De l'autre côté, le mercato est donc définitivement spécial pour Valence qui a déjà laissé partir Dani Parejo et Francis Coquelin pour une bouchée de pain.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee