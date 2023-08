Liga : le FC Barcelone s’impose dans la douleur contre Cadix malgré une nette domination

Une semaine après une entrée en lice décevante en Liga sur la pelouse de Getafe à la suite d’un match sous haute tension (0-0), le FC Barcelone recevait Cadix pour véritablement lancer sa saison au Stade olympique Lluis-Companys alors que le Camp Nou est toujours en travaux. Dès les premières minutes de cette rencontre, les Catalans prenaient le jeu à leur compte en s’attaquant à la défense adverse. Alors que Lamine Yamal provoquait sur le côté droit et éliminait son adversaire direct dans la surface de Cadix, Javi Hernandez le bousculait assez nettement mais l’arbitre décidait de ne pas siffler de penalty en faveur des Barcelonais.

Une dizaine de minutes plus tard, Ilkay Gundogan se chargeait de tirer un coup franc dangereux qui était prolongé par Andreas Christensen en direction de Lamine Yamal. Ce dernier centrait pour Pedri dont la tête cadrée arrivait directement sur Jeremias Ledesma. Bis repetita dans la foulée pour Frenkie De Jong qui trouvait également le gardien des visiteurs sur une tête après un centre de Lewandowski. A la demi-heure de jeu, Lamine Yamal, en grande forme, interceptait un bon ballon avant d’enrouler une frappe détournée par une superbe parade de Ledesma, qui récidivait d’ailleurs peu de temps après face à Jules Koundé après un centre de Pedri pour garder ses cages inviolées.

Pedri et Ferran Torres sauvent le Barça

Juste avant la mi-temps, Alex Balde se manquait devant Roger Marti et le joueur de Cadix en profitait pour mettre à contribution Marc-André Ter Stegen. Au retour des vestiaires, Lamine Yamal, encore lui, enchaînait contrôle puis frappe après un centre d’Ilkay Gundogan mais le jeune joueur catalan tombait une nouvelle fois sur un très grand Jeremias Ledesma. Alors qu’Oriol Romeu était contré in extremis, les visiteurs opéraient en contre et se montraient dangereux par l’intermédiaire de Rubén Alcaraz qui manquait de peu le cadre. Quelques minutes plus tard, Gavi tentait une tête lobée qui terminait sa course sur la transversale de Ledesma, battu.

En fin de rencontre, alors qu’Ez Abde faisait briller une nouvelle fois le gardien des visiteurs, Pedri trouvait enfin le chemin des filets après une belle combinaison des Barcelonais. Dans le temps additionnel, Fati pensait inscrire le but du break mais l’arbitre signalait une position de hors-jeu mais ce n’était que partie remise puisque Ferran Torres trompait Jeremias Ledesma pour la deuxième fois de cette rencontre malgré une superbe prestation de sa part. Grâce à cette victoire arrachée au forceps, le FC Barcelone lance enfin sa saison avec cette première victoire à domicile. Les hommes de Xavi retrouveront Villarreal lors de la prochaine journée.