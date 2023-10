L’ancien Lillois Anwar El-Ghazi suspendu par Mayence

Attaquant international néerlandais (2 capes) passé à Lille entre 2017 et 2018, Anwar El-Ghazi n’a pas laissé de grands souvenirs dans le nord de la France. Formé à l’Ajax puis parti en Premier League après son départ des Dogues, il a porté le maillot d’Aston Villa et Everton. Joueur du PSV Eindhoven la saison dernière, il était libre jusqu’à septembre. Le club allemand de Mayence avait alors saisi l’opportunité de le signer le 22 septembre dernier. Oui mais voilà, après seulement trois matches et 51 minutes de jeu, l’aventure prend un tournant difficile pour lui.

En effet, Mayence l’a suspendu pour une prise de position politique dans le conflit israélo-palestinien : «le FSV Mayence 05 libère Anwar El Ghazi de l’entraînement et des matchs. C’est une réponse à une publication désormais supprimée sur les réseaux sociaux du joueur de 28 ans dimanche soir. En cela, El Ghazi a pris une position sur le conflit au Moyen-Orient intolérable pour le club. La sortie a été précédée d’une discussion détaillée entre le conseil d’administration et le joueur. Mayence 05 reconnaît qu’il existe différentes perspectives sur le conflit complexe du Moyen-Orient qui dure depuis des décennies. Cependant, le club se distancie clairement du contenu du post car celui-ci ne reflète pas les valeurs de notre club.»