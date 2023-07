Timothy Weah livre ses premiers mots à la Juve

Arrivé cet été à la Juventus de Turin contre 12 M€, Timothy Weah semble déjà chez lui dans la Vieille Dame. Si son père jouait pour le rival milanais, l’ancien du LOSC tentera d’écrire sa propre histoire sous les ordres d’Allegri. Capable d’évoluer sur les deux couloirs, à tous les postes, l’international américain a l’opportunité de se faire une place, surtout avec le départ de Juan Cuadrado à l’Inter. Lors d’un entretien pour DAZN, l’ancien lillois raconte ses premiers pas au sein de l’effectif turinois.

«Ici il y a un grand groupe, il y a un équilibre entre les jeunes et les expérimentés : il y a des figures comme Danilo ou Alex Sandro… cet équilibre est important pour l’équipe. Je pense que nous allons tous apprendre les uns des autres, les jeunes vont apprendre des plus grands», raconte-t-il. Si Timothy Weah est aujourd’hui à la Juve, ce dernier explique que son ancien entraîneur au LOSC a eu une importance capitale dans ce choix : «Quand il est arrivé dans l’équipe, on a compris ce qu’était le vrai football italien, car il est arrivé juste après la Roma. Les entraînements étaient donc intenses, très tactiques. Oui, nous nous sommes amusés avec Fonseca, c’était un entraîneur incroyable et l’une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd’hui.» La Juventus peut donc remercier l’ancien tacticien romain pour avoir permis de faire venir l’ailier américain jusqu’à Turin.

