Le Paris FC abandonne Nike et rejoint adidas

Le Paris FC, équipé par Nike depuis 2006, vient gonfler les rangs d'adidas et ce pour une durée de quatre ans, comme annoncé ce vendredi par les deux entités.

Un passage chez l'ennemi. À défaut d'avoir les garanties de le faire sur le terrain, avec des play-offs d'accession en Ligue 1 à disputer dans les prochains jours, le Paris FC change de dimension d'un point de vue marketing. Ce vendredi, le club francilien a annoncé qu'il rejoignait la team adidas, mettant ainsi un point final à sa collaboration longue de 16 années avec l'équipementier rival, Nike.

Jolie pioche pour adidas

Ce nouveau partenariat débutera dès la saison prochaine et courra jusqu'en 2026, soit pour une durée de quatre ans. « Liées par des socles communs comme les valeurs d’égalité, de performance ou encore la promotion et la valorisation de la jeunesse via des engagements en termes d’inclusion et de diversité, les deux parties veilleront à développer le rayonnement du Paris FC autant sur le plan national qu’international », précise le communiqué publié par le PFC pour l'occasion.

Il s'agit là d'un joli coup réalisé par la marque aux trois bandes, au nez et à la barbe de son principal concurrent, celle à la célèbre virgule. Les Parisiens sont en plein essor, en témoignent leur niveau de performances plus régulier ces derniers temps en Ligue 2 (les hommes de Thierry Laurey pointent à la 5ème place du classement) mais aussi la présence de leur équipe féminine en D1 (3ème place actuellement avec une qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions à la clé) depuis la saison 2017-2018.

Vers des maillots plus personnalisés

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, ces derniers mois, plusieurs investisseurs étrangers sont entrés au capital du club parisien (le Royaume du Barheïn, l’entrepreneur anglo-sri-lankais Allirajah Subaskaran et l'Arménien Roman Gevorkyan, qui possèdent respectivement 20, 10 et 10 % chacun). Nul doute que le nouveau contrat signé par le PFC avec adidas est plus intéressant financièrement. La différence pourrait en tout cas se voir dans la conception des maillots du club, qui se voudra plus personnalisée, comme l'a fait comprendre Pierre Ferracci.

« Cette collaboration avec une marque aussi puissante et créative, représente une étape fondamentale dans le développement du club et de l’attractivité de la marque Paris FC en France et à l’étranger. Pour la première fois, le Paris FC évoluera avec un maillot personnalisé, élaboré dans le respect de ses couleurs et de son histoire. Je souhaite la bienvenue à adidas au Paris FC », a ainsi expliqué le président du Paris FC. Les supporters attendent désormais de voir le résultat avec impatience, avec, pourquoi, une promotion en Ligue 1 pour couronner le tout.