FC Barcelone-Real Sociedad : les compositions officielles

Quelques jours après s'en être remis à Lionel Messi pour arracher un précieux succès face à la valeureuse mais modeste équipe de Levante, le FC Barcelone accueille le leader de la Liga : la Real Sociedad (à suivre en direct commenté à partir de 21h) ! Avec neufs points mais également deux matches de plus que les Blaugrana, les Txuri-urdines s'avancent sur une série de 9 matches sans défaite. A nuancer toutefois puisque la bande à Imanol Alguacil reste sur trois nuls en championnat et semble marquer le pas.

Pour ce match, Ronald Koeman s'appuie sur l'ossature du onze vainqueur le weekend dernier. Au coup d'envoi, ter Stegen, Dest, Araujo, Mingueza (nouveauté) et Alba forment la défense. Protégée par le duo Busquets-de Jong. La ligne de trois Messi, Griezmann, Pedri - préféré à Coutinho - est en soutien de Braithwaite. En face, le contingent basque se présente en 4-3-3, avec Remiro dans le but, protégé par Gorosabel, Zulbeldia, Le Normand et Monreal (2e défense de Liga, 6 buts encaissés). Le milieu est aujourd'hui composé de Merino, Zubimendi et Guevara alors que l'attaque se compose de Portu, Willian José et Januzaj. Meilleur buteur de la meilleure attaque d'Espagne, Mikel Oyarzabal est toujours souffrant.

Les compositions officielles :

Barça : ter Stegen - Dest, Araujo, Mingueza, Alba - Busquets, de Jong - Messi, Griezmann, Pedri - Braithwaite

Real Sociedad : Remiro - Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal - Zubimendi, Merino, Guevara - Portu, Willian José, Januzaj