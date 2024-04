Qui sont les pépites du FC Nantes qui brillent en Youth League ?

Niveau émotions cette saison, les supporters du FC Nantes regardent plutôt vers les U19 que l’équipe première. Pendant que les hommes d’Antoine Kombouaré, fraîchement arrivé et 3e coach sur le banc de touche depuis le début de cet exercice, tentent d’obtenir leur maintien, les jeunes Canaris réalisent un parcours historique en Youth League. Après avoir battu Copenhague en quarts de finale aux tirs au but (5-4) au terme d’un match fou (3-3), le club de Waldemar Kita devient le 2e représentant français seulement à atteindre le dernier carré après le PSG en 2016.

Nous aurons droit à un final four inédit à Nyon le 19 avril pour les demi-finales, puis trois jours plus tard de la finale. Les Nantais seront opposés à l’Olympiakos, vainqueur du Bayern au tour précédent après avoir sorti Lens. Une autre surprise dans cette compétition. «S’ils sont rendus là c’est qu’ils ont des qualités, lançait Stéphane Moreau, l’entraîneur des Canaris, le soir de la qualification sur les ondes de RMC. On est une équipe un peu surprenante dans cette compétition. L’idée c’est de garder nos valeurs. Il faudra être juste dans l’observation.»

Certains ont déjà été appelés par les pros

Quelques garçons sont sortis du lot dans cette épopée à commencer par Louis Leroux. Cadre dans cette équipe, le milieu de terrain de 18 ans a été déterminant face aux Danois. Antoine Kombouaré a d’ailleurs profité de la dernière trêve internationale pour l’inviter à s’entraîner avec le groupe professionnel. Certains de sa génération ont déjà franchi le pas du groupe professionnel à l’instar des défenseurs centraux Nathan Zézé (81 ans, 12 matchs toutes compétitions confondues) et Bastien Meupiyou (18 ans, 1 apparition mais blessé au ménisque depuis l’automne). Tous les deux ont vécu le tout début de cette aventure européenne.

Celui-ci est incontournable dans cette équipe. Le polyvalent Stredair Appuah (19 ans) compte 3 bouts de match de Ligue 1 et semble promis à un bel avenir. Autre défenseur central et titulaire chez les U19 quand ses coéquipiers sont déjà passés à l’étage du dessus, Enzo Mongo (19 ans) a connu 9 minutes de L1 contre Toulouse en février dernier. Au milieu de terrain pour accompagner Leroux, on retrouve Malang Gomes (18 ans) dans un rôle plus défensif et d’équilibre du collectif. Il vient d’ailleurs de parapher son premier contrat professionnel. Bahereba Guirassy (17 ans) et Exaucé Mafoumbi (19 ans) endossent quant à eux les rôles de buteur (respectivement 10 et 14 réalisations avec les U19).

Double champion de France en titre avec Aristouy

«C’est sûr qu’au début de la saison, je ne m’étais pas projeté aussi vite à ce niveau de la compétition. Mais, ça s’est construit au fur et à mesure. La dynamique a toujours été bonne. Je pense que l’expérience a donné aussi le goût d’aller plus loin. On l’a fait avec beaucoup d’humilité» décryptait Stéphane Moreau avant le quart de finale. Longtemps, Nantes a été raillé pour ne plus sortir de joueurs de son centre de formation, autrefois considéré comme un gisement sans tarissement. Le terreau était fertile. Il a pris la suite de Pierre Aristouy, double champion de France U19 en 2022 et 2023, promu chez les seniors en fin de saison dernière avant d’être débarqué à l’automne.

Avant son départ, l’ancien entraîneur des Canaris était encore souvent présent au bord du terrain pour observer son ancienne équipe. Une preuve que le club souhaite renouer avec ses succès d’antan. «Ce club a un vrai passif sur la formation. Je suis bien placé pour le dire, insiste Moreau, lui-même formé à Nantes dans les années 90. C’est ce qui a fait ma vision et ma philosophie mais il ne faut pas rester sur ses acquis. Il s’agit de garder ses valeurs tout en s’adaptant à la progression du jeu.» La page écrite pour ces jeunes Canaris est déjà belle. Elle peut l’être davantage à l’échelle du club, mais également nationale.