FC Barcelone : Vitor Roque n’a plus de numéro de maillot

Et si, six mois après son arrivée au FC Barcelone, Vitor Roque faisait déjà ses valises ? L’hypothèse n’est pas à exclure puisque le Brésilien, recruté pour 40 millions d’euros en provenance de l’Atlético Paranaense, s’est vu retirer le numéro 19, au profit de Lamine Yamal, meilleur jeune joueur du dernier Euro. Il n’a donc actuellement plus de numéro de maillot. Un acte qui montre clairement que le club espagnol ne compte plus sur lui. De plus, le Barça travaillerait sur l’arrivée d’autres renforts. Comme le rapporte Sport, le club catalan souhaiterait attirer Nico Williams et João Félix pour renforcer son attaque.

Côté Barça, on rapporte qu’une décision définitive sera prise à la fin de la pré-saison, mais le club blaugrana est déjà à l’écoute des intérêts pour son joueur de 19 ans. Le FC Porto s’est renseigné, sans pour autant chercher à aller plus loin. Le joueur va devoir convaincre Hansi Flick de le conserver dans son effectif, une chose que Xavi ne lui a jamais laissé l’occasion de faire, puisqu’il n’a disputé que 353 minutes sous les ordres de l’ex-entraîneur de Barcelone (16 matchs, 2 buts).