Celta de Vigo : ça vire au cauchemar pour Jonathan Bamba

Le 23 décembre 2023, le Celta de Vigo a officialisé le départ de Luis Campos. Celui qui occupe le rôle de conseiller football au Paris Saint-Germain était également directeur sportif du club galicien depuis 2022. Mais il a été remercié il y a environ un an. «Le départ du Portugais n’affectera pas la planification sportive imminente avec une structure qui sera dirigée par l’incorporation d’un nouveau directeur du football, avec un rôle et un modèle différents de ceux de Campos, puisque celui-ci sera présent en permanence, au jour le jour», avait annoncé le club espagnol. Mais quelques mois avant de s’en aller, le Portugais avait notamment participé au recrutement de Jonathan Bamba. Un joueur qu’il avait connu au LOSC.

Le footballeur, dont le transfert avait aussi été validé à l’époque par Rafael Benitez, avait vendu la mèche lors de sa conférence de presse de présentation à Vigo à l’été 2023. «J’ai eu beaucoup d’offres pendant le marché et Luis Campos a été essentiel pour que je vienne au Celta. Il m’a beaucoup parlé du club et de l’environnement. Je connais aussi beaucoup de joueurs qui ont fait partie de l’équipe. J’ai beaucoup aimé les supporters et le club. Il y a une atmosphère fantastique (…) Le club a un projet très ambitieux, tout comme moi. Je suis venu aider l’équipe, réussir en championnat. Sur le plan personnel, le Celta peut beaucoup m’apporter.» Un an et demi plus tard, la lune de miel est d’ores et déjà terminée entre l’écurie de Liga et le natif d’Alfortville.

Jo Bamba est poussé dehors

L’an dernier, pour sa première saison, le joueur de 28 ans avait participé à 28 rencontres toutes compétitions confondues (2038 minutes jouées), dont 25 dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui de marquer 5 buts et de délivrer 2 passes décisives. Cette saison, l’Ivoirien a participé à 12 matches (760 minutes de jeu, 9 titularisations). Dans le détail, il a été utilisé à 11 reprises en Liga et 1 fois en Coupe du Roi. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, elle est actuellement vierge (0 but et assist). Ce qui ne fait pas ses affaires. En effet, Relevo explique que le Celta de Vigo cherche clairement à s’en séparer durant le prochain marché des transferts. C’était d’ailleurs déjà le cas l’été dernier.

La publication ibérique, réputée pour son sérieux, précise qu’il n’entre toujours pas dans les plans du coach Claudio Giráldez cette saison. De plus, les Galiciens, déçus de son rendement depuis sa signature, souhaitent se délester de son gros salaire. Il est le joueur le mieux payé de l’effectif avec Iago Aspas. Ce qui rend justement très difficile le fait de lui trouver une porte de sortie en Europe, hormis en Premier League, selon Relevo. Le Celta espère donc lui trouver un point de chute en Arabie saoudite et a entamé des discussions avec des intermédiaires bien placés afin d’obtenir une bonne proposition. Mais rien ne dit que la Saudi Pro League intéresse le joueur, qui n’est pas forcément prêt à rejoindre un championnat "mineur" selon Relevo. La Ligue 1, où il a déjà fait ses preuves, pourrait éventuellement représenter une bonne porte de sortie. En attendant, le Celta doit faire avec le cadeau empoisonné de Luis Campos.