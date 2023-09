Mercato PSG : les 4 gros coups de Nasser Al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

En 2021, le Paris Saint-Germain avait signé un mercato estival très clinquant avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. 5 recrues phares qui n’avaient couté « que » 60 M€ (le prix du transfert d’Hakimi), quatre d’entre elles étant arrivées libres de tout contrat. Une campagne de recrutement sexy qui avait été pourtant rapidement critiquée, voire moquée au vu du rendement des joueurs concernés.

Deux ans plus tard, la campagne de recrutement a coûté beaucoup plus cher à Paris (un peu plus de 320 M€), mais cette fois, l’effectif rouge et bleu semble mieux armé, collectivement parlant. Et si les Franciliens ont pu réaliser ce mercato de haut vol sur le papier (Skriniar, Asensio, Hernandez, Dembélé, Kolo Muani, Ugarte, Lee, Simons, Barcola, Ramos), c’est en grande partie grâce à l’influence de Nasser Al-Khelaïfi.

Kolo Muani, un dossier réglé entre ciel et terre

Souvent critiqué pour être un président multicasquettes incapable d’être disponible à plein temps pour gérer au mieux le club de la capitale, NAK possède tout de même un sacré avantage pour le PSG : son carnet d’adresses et une influence reconnue dans la planète football. Le Parisien explique d’ailleurs que le Qatarien a permis de débloquer bien des dossiers cet été. À commencer par le transfert de Randal Kolo Muani.

L’Eintracht Francfort se montrait intransigeant et résistait aux assauts parisiens quand NAK a sorti son téléphone pour joindre son homologue allemand et conclure le deal dans le ciel, à bord d’un jet privé, puis dans un restaurant du VIIe arrondissement parisien. Un pressing payant qui a permis au PSG d’envoyer de justesse les documents nécessaires à la LFP, à 22h59. Le transfert de RKM aurait donc pu capoter à deux minutes près.

NAK a sifflé la fin pour Neymar

Bien avant ça, Al-Khelaïfi avait mis un coup de pression à Chelsea quand les Blues espéraient doubler les Parisiens dans le dossier Ugarte en achetant des parts du Sporting Portugal en plus du joueur. À l’heure où les clubs multipropriétaires sont devenus un sujet brûlant, NAK a menacé Chelsea de représailles si ce procédé allait à son terme. Ça a marché, les Londoniens se sont retirés. Toujours au rayon des arrivées, le quotidien explique que c’est aussi NAK qui a appelé plusieurs fois Xavi Simons pour convaincre le jeune talent néerlandais de revenir au PSG après son année réussie au PSV (il a ensuite été prêté sans option d’achat au RB Leipzig).

Enfin, Nasser Al-Khelaïfi a également joué un rôle important au niveau des départs. Alors que certains disent que c’est Neymar qui a demandé son départ du PSG, Le Parisien assure que c’est NAK qui a annoncé la fin de l’aventure parisienne au Brésilien, puis à son agent Pini Zahavi. Qui dit vrai ? Nul ne le saura, mais toujours est-il que NAK ressort grandi de ce mercato estival 2023. Reste maintenant à savoir si cette tendance se confirmera également dans le dossier le plus attendu : le cas Mbappé. Paris pousse toujours pour prolonger son crack, mais le Bondynois laisse planer le mystère.