Chelsea : Todd Boehly enrage pour Aurélien Tchouameni

Todd Boehly est fou de rage. En effet, le nouveau propriétaire des Blues regrette qu'Aurélien Tchouameni, qui progresse à vitesse grand V en Espagne, n'ait pas été recruté. Désormais au Real Madrid, qui l'a recruté pour la somme de 100 millions d'euros, l'ancien joueur de Monaco brille. Et le nouveau propriétaire l'a mauvaise. Il ne comprend pas pourquoi l'ancienne responsable des transferts, Marina Granovskaia, n'a pas essayé de mettre le grappin sur l'international français de 22 ans comme le rapporte Sport.

Dorénavant ex-entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel voulait un milieu de terrain mais le club londonien n'a pas fait d'offre à l'époque pensant qu'il ne collerait pas à son système de jeu. Saul Niguez a été préféré à ce moment là et aujourd'hui, les Blues veulent s'activer à ce niveau puisque Kanté et Jorginho arrivent en fin de contrat. Une offre de plus de 110 millions d'euros pourrait arriver selon The Sun pour le jeune anglais de Dortmund Jude Bellingham.