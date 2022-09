LOSC : l'entourage de Jonathan Bamba discute avec le Betis

Arrivé libre durant l'été 2018, Jonathan Bamba a tout connu au LOSC. Auteur d'une première saison tonitruante avec les Dogues, le milieu offensif gauche a connu des saisons suivantes plus compliquées, même s'il a été sacré champion de France il y a deux ans. Aujourd'hui âgé de 26 ans, l'ancien Stéphanois, qui avait marqué un but et délivré trois passes décisives en 31 matches de Ligue 1 l'an passé, est en fin de contrat en juin prochain.

La suite après cette publicité

Conscients de cette situation, le joueur et son entourage en profitent pour sonder le marché. Selon nos informations, un rendez-vous devrait se tenir dans les prochaines heures entre l'entourage du joueur et le Real Betis. Reste à savoir si l'actuel 3e de Liga retiendra l'attention de l'ancien international espoir tricolore, qui rappelons-le, peut s'engager où il le souhaite à partir du 1er janvier 2023.