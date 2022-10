OM : Jordan Veretout dévoile ses difficultés

La suite après cette publicité

Cet été, l'Olympique de Marseille se cherchait un milieu de terrain afin de remplacer Boubacar Kamara et surtout d'ajouter du monde pour Igor Tudor. Le choix s'est rapidement porté sur Jordan Veretout, alors propriété de l'AS Roma. Avant son arrivée, une polémique a enflé, que le président a voulu éteindre lui-même.

L'ancien Canari est finalement bien arrivé sur la Canebière et s'il n'a pas commencé en tant que titulaire, il s'est rapidement fait une place dans l'équipe d'Igor Tudor. Mais ses performances sont encore loin d'être au top et Igor Tudor sait que le meilleur va arriver : « avec ce système, je ne sais pas, s'il est trop bas. Si on avait trois milieux, je ne sais pas s'il peut jouer plus haut. Je l'ai voulu. Il peut encore s'améliorer, mais les deux-trois derniers matches étaient sérieux. Mais je pense que le meilleur reste à venir ».

« je ne fais pas attention à toutes les critiques »

Par chance, le principal intéressé était aussi présent en conférence de presse ce jeudi en début d'après-midi. Il a expliqué la différence avec le Jordan Veretout qu'on avait pu voir dans la Botte. « C'est un jeu différent de ce que j'ai connu en Italie. C'est un coach différent, avec une autre philosophie de jeu, un autre style. En Italie, je recevais le ballon plus haut, j'avais moins de mètres à faire pour arriver au but. C'est deux jeux différents. Défensivement, j'apporte plus qu'en Italie. En Italie, c'était offensivement que j'apportais le plus. J'essaye de m'adapter au coach, de réaliser du mieux possible ce qu'il demande. C'est à moi de prendre mes responsabilités et de me projeter vers l'avant », s'est-il exprimé. Il a ensuite poursuivi en expliquant que les -nombreuses- critiques des supporters ne l'atteignaient pas.

«J'essaye de faire abstraction des critiques. Si on écoute tout le monde, c'est difficile à vivre. Avec mes coéquipiers ça va, on a de bons résultats. Je peux apporter plus, mais on a des consignes du coach, on essaye de les réaliser le plus possible. On est milieu, à nous d'apporter plus offensivement et d'apporter aussi défensivement. Je suis capable de mieux. C'est plutôt bien après cinq ans hors de France. Je ne vais pas marquer tous les week-ends. J'essaye de donner le maximum, de mouiller le maillot. J'essaye de faire le maximum et d'apporter plus offensivement, mais je ne fais pas attention à toutes les critiques.»