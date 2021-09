Manchester City blinde Ederson

Joueur de Manchester City depuis 2017, le gardien brésilien Ederson (28 ans) n’est pas près de quitter l’Etihad Stadium. Les Citizens viennent en effet d’annoncer que l’ancien joueur de Benfica a prolongé son contrat d’un an.

Initialement lié au club anglais jusqu’en 2025, Ederson est désormais sous contrat jusqu’en 2026. Il est aussi le cinquième joueur de l’équipe de Pep Guardiola à signer une prolongation cette année après Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones et Ruben Dias.

