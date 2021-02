OM : Olivier Ntcham parle de son attachement au PSG

Arrivée en provenance du Celtic Glasgow, Oliver Ntcham a rejoint l’OM dans les derniers instants du mercato d'hiver. En signant à Marseille, le natif de Longjumeau dans l'Essonne a connu son tout premier club français dans sa carrière professionnelle. Mais problème, lors d’une conférence de presse avant d’affronter le Paris SG en Ligue des champions il y a de cela quelques années, le joueur de 24 ans avait déclaré être un supporteur du rival historique de l’OM.

La suite après cette publicité

Pour sa conférence de presse de présentation, Oliver Ntcham a tenu à mettre les choses au clair. Pour lui, il est entièrement un joueur de Marseille. « J'avais dit en 2017 que j'étais fan du PSG, je suis un compétiteur et je suis de Paris donc c'est le club de ma ville. Mais sur le terrain c'est la guerre, sur le terrain on est adversaire (…) Je suis de Paris mais aujourd'hui, il n'y a pas de supporter sur le terrain, c'est la guerre. Après on se connaît. Ils connaissent ma mentalité. » a-t-il insisté. Voilà qui est plus clair.