Montpellier - ASSE : les compositions sont là

Ce dimanche, la 5e journée de Ligue 1 se poursuit avec un match entre Montpellier et l'AS Saint-Étienne. A domicile, les Héraultais s'organisaient en 4-2-3-1 avec Dimitry Bertaud dans les cages. Arnaud Souquet, Thuler, Mamadou Sakho et Nicolas Cozza forment la défense tandis qu'on retrouve Jordan Ferri et Joris Chotard au milieu du terrain. Enfin, Valère Germain est soutenu en attaque par Elye Wahi, Téji Savanier et Stephy Mavididi.

De son côté, l'AS Saint-Étienne opte pour un 4-2-3-1 où Etienne Green agit comme dernier rempart. Devant lui, Yvann Maçon, Harold Moukoudi, Mickaël Nade et Timothée Kolodziejczak prennent place. Yvan Neyou est positionné en sentinelle aux côtés de Mahdi Camara. Enfin, Arnaud Nordin, Romain Hamouma, Wahbi Khazri et Denis Bouanga composent le quatuor d'attaque.

Les compositions

Montpellier : Bertaud - Souquet, Thuler, Sakho, Cozza - Ferri, Chotard - Wahi, Savanier, Mavididi - Germain

Saint-Etienne : Green – Maçon, Moukoudi, Nadé, Kolodziejczak – Camara, Neyou – Nordin, Khazri, Bouanga - Hamouma