Real Madrid : Kylian Mbappé pense déjà à changer de numéro

«Bonjour à tous. Je vais essayer de parler en espagnol. C’est incroyable d’être ici. Incroyable. J’ai dormi tant d’années avec le rêve de jouer au Real Madrid. Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité, je suis un homme très heureux. Je veux remercier le président Pérez qui a cru en moi dès le premier jour. Il s’est passé beaucoup de choses, mais je veux le remercier. Je veux aussi remercier toutes les personnes pour que j’arrive ici, ç’a été un travail difficile, mais nous avons gagné. Je suis ici, je suis un joueur du Real Madrid. Je vois toute ma famille heureuse, ma mère pleurer. C’est un jour incroyable pour moi. Depuis que je suis enfant, j’avais un rêve, c’est de jouer ici. Être ici, ça signifie beaucoup pour moi». Tels étaient les premiers mots de Kylian Mbappé en tant que joueur du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Maintenant que les fans madrilènes ont enfin pu voir le Bondynois porter ce maillot blanc, une question se pose : quand débutera-t-il sous les ordres de Carlo Ancelotti ? Le joueur aurait plutôt l’intention de disputer la tournée estivale aux Etats-Unis, mais le staff madrilène n’est pas spécialement chaud, préférant qu’il se repose bien. Tout indique qu’il faudra attendre le 14 août et cette Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta pour le voir débuter.

À lire

JT Foot Mercato : le Real Madrid tente un gros coup pour oublier Leny Yoro

Un numéro de légende

Dans le même temps, son maillot floqué du numéro 9 se vend comme des petits pains, et tout le monde se l’arrache à Madrid, provoquant des ruptures de stock partout. Un maillot qui pourrait d’ailleurs rapidement devenir collector, puisqu’il pourrait porter ce numéro 9 pendant une saison seulement. Effectivement, comme l’indique AS, il a des vues sur le 10 de Luka Modric.

La suite après cette publicité

Le Croate devrait vivre sa dernière saison du côté du Santiago Bernabéu, et Kylian Mbappé a l’intention de récupérer son prestigieux numéro l’été prochain. Un peu comme il avait fait à Paris, troquant rapidement son numéro 29 pour le numéro 7. Un numéro encore plus légendaire que le numéro 9 - qui pourrait lui être récupéré par Endrick - et qui a logiquement un poids supplémentaire. KM9 deviendra KM10…