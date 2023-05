OL : la banderole assassine des supporters pour Karl Toko Ekambi

Durant la rencontre opposant l’Olympique Lyonnais à l’AS Monaco ce vendredi soir, les supporters rhodaniens ont fait passer quelques messages. Avant la mi-temps, le virage nord a rendu hommage à Jean-Michel Aulas, qui a quitté la présidence du club après 36 ans de bons et loyaux services. En deuxième période, les Bad Gones ont envoyé un message moins positif à Karl Toko Ekambi.

Parti en prêt à Rennes durant l’hiver, le Camerounais avait des relations plus que tendues avec une partie des fans rhodaniens. Il a d’ailleurs réglé ses comptes avec l’OL lors d’une interview donnée à So Foot il y a quelques semaines. Ce vendredi, le virage nord lui a répondu : «Karl Toko pense au mercato. On ne veut pas te revoir avec notre maillot !». Le message est clair.

