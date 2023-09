L’Europe sous le choc après les révélations de dopage de Paul Pogba, Lamine Yamal affole l’Espagne

Le cas de dopage de Paul Pogba

Paul Pogba fait les gros titres ! Le Français a été contrôlé positif à la testostérone lors du 1er match de la saison. Il a été suspendu à titre conservatoire, en attendant une contre-analyse… Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, La Pioche risque jusqu’à 4 ans de suspension. « Le cauchemar de Pogba », résume ainsi le journal au papier rose sur sa couverture. La nouvelle est également en Une du Corriere dello Sport, cette fois le quotidien n’y va pas par quatre chemins et affirme « c’est du dopage ». Alors que du côté de Tuttosport, on rapporte les déclarations de l’agent de Pogba, Rafaela Pimenta, qui affirme qu’il n’a jamais voulu enfreindre les règles… Le quotidien explique aussi que la Juventus attend une contre-analyse, mais qu’elle reste confiante et assure avoir agi dans les règles pour le rétablissement de son joueur. À noter que selon la Gazzetta dello Sport, la Juve a le droit de suspendre le salaire du joueur impliqué dans une affaire de dopage et qu’elle pourrait même demander la résiliation de son contrat, en cas d’implication volontaire… Le Français est en couverture de nombreux journaux, notamment en Angleterre, à l’image du Times ou du Daily Telegraph ! Et c’est également le cas dans l’hexagone avec L’Équipe qui évoque aussi Paul Pogba sur sa Une. « Pogba au plus bas », résume le média sportif. Les derniers mois de Paul Pogba ont été très difficiles et ça risque de continuer pour lui.

Yamal enflamme l’Espagne

En Espagne, la Roja joue ce mardi soir face à Chypre. Et ce match pourrait bien être le premier pour Lamine Yamal, en tant que titulaire de la sélection… En tout cas, c’est qui est annoncé par Marca mais aussi par d’autres journaux comme Mundo Deportivo. Le jeune Yamal est désormais un des joueurs à suivre, lui qui est devenu face à la Géorgie le plus jeune joueur de l’histoire à porter le maillot de la sélection espagnole… C’est également ce que rapporte Sport ce mardi, qui ajoute qu’il s’agit là d’une nouvelle occasion de briller, pour le nouveau joyau du football ibérique. Réponse ce soir.

À lire

Victoire historique du Portugal

Démonstration de la Seleção face au Luxembourg ce lundi. Une victoire 9-0, qui « reste dans l’histoire », comme le résume Record ce mardi. Trois Lusitaniens en ont profité pour inscrire chacun un doublé avec Gonçalo Ramos, Diogo Jota et Gonçalo Inacio. Pour l’instant, c’est un parcours parfait pour Cristiano Ronaldo et les siens. En effet, ils se retrouvent en tête du groupe J de ces éliminatoires pour l’Euro 2024 avec 6 victoires en 6 rencontres et 18 points, soit le meilleur total possible. Il s’agit au passage de la plus large victoire de l’histoire du Portugal comme le rappelle Record sur sa couverture.