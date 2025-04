Le club chinois d’Aaron Boupendza a joué le jour même de son décès

Le club, les salariés et les supporters du club chinois du Zhejiang FC sont encore sous le choc de la mort d’Aaron Boupendza (28 ans). L’international gabonais est décédé hier après une chute depuis son balcon situé au 11e étage d’un immeuble de la mégalopole de Hangzhou. La police locale a conclu à un décès accidentel. Ce drame n’a en revanche pas semblé toucher la direction du club, pas plus que les dirigeants de a Chinese Super League, qui ont maintenu le match de championnat devant se jouer le soir même à domicile face à Meizhou Hakka. La rencontre s’est conclue par un nul 2-2, le tout dans une atmosphère pesante, rapporte Le Parisien.

La suite après cette publicité

Les messages d’incompréhension ont fleuri sur les réseaux sociaux. « Ce match n’aurait-il pas dû être reporté ? » écrit un internaute, quand un autre critique l’organisation du championnat. « La Super League fait vraiment très amateur. » Aucun des joueurs étrangers du Zhejiang FC n’a joué et des supporters ont même chanté le nom de Boupendza. Certains ont aussi brandi son maillot, d’autres ont allumé le flash de leur téléphone en guise d’hommage. Après le coup de sifflet final, une discussion a eu lieu entre des membres des fans et les joueurs accompagnés du staff technique. Ces derniers ont semblé gênés par la situation, à l’image du capitaine qui a refusé une interview. « Je suis désolé, ce n’est pas un manque de respect pour vous. Mais je n’ai vraiment rien à dire. » L’entraîneur espagnol, Raul Caneda, n’en menait pas large non plus affirmant n’avoir « rien à dire sur le match. Le football n’a pas sa place dans un tel contexte. »